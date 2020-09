Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (15.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA sei eine Erfolgsgeschichte, die sich wahrlich sehen lassen könne. 2017 im Oktober sei das Batterie-Unternehmen an die Börse gegangen. Die Preisspanne im Rahmen der Zeichnung habe damals zwischen 15 und 17,50 Euro gelegen. Und der erste Kurs habe bereits satt in der Pluszone bei stolzen 24,25 Euro notiert. Die weiteren Kapitel der sensationellen Story würden sich im Chartverlauf gut widerspiegeln - natürlich auch der Corona-Einbruch im Frühjahr. Aber die Geschichte sei noch lange nicht zu Ende: Aktuell könnten die VARTA-Anleger einen Aufstieg feiern.So rücke VARTA in den europäischen Aktienindex STOXX 600 auf. Mit dem 21. September werde die Aktie dann in dem Auswahlindex vertreten sein, der die 600 größten europäischen Unternehmen vereine. Dieser Aufstieg liege vor allem die gute Kursentwicklung der letzten Monate und die damit deutlich gestiegene Marktkapitalisierung zugrunde. Und das fuße wiederum auf der Tatsache, dass VARTA vom Boom bei den Smartphone-Kopfhörern profitiere.Profitieren dürfte die VARTA-Aktie zukünftig auch von der Zugehörigkeit zum STOXX 600-Index. So müssten Indexfonds (ETFs), die den STOXX 600 abbilden würden, dann faktisch VARTA-Papiere erwerben - Indexfonds würden die Entwicklung und Veränderungen eines Index vollumfänglich abzeichnen. Die höhere Nachfrage könnte zu einem weiteren Anstieg des Kurses führen.Investierte Anleger bleiben auf jeden Fall dabei und lassen Gewinne laufen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link