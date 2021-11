Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,70 EUR 0,00% (16.11.2021, 11:54)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,85 EUR +0,27% (16.11.2021, 11:39)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (16.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Charlotte Friedrichs von Berenberg habe das Kursziel für die VARTA-Aktie heute von 125 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. Der Batteriehersteller habe unter der Schwäche der Entertainment-Sparte gelitten und deshalb auch den Jahresausblick gesenkt, so Analystin Charlotte Friedrichs. Bereits gestern habe Thomas Wissler von SHR AlsterResearch seine Kaufempfehlung mit Ziel 129 Euro bestätigt.Damit hätten alle neun Analysten, die sich derzeit näher mit der VARTA-Aktie beschäftigen würden, nach den 9-Monateszahlen ein frisches Update veröffentlicht. Das Ergebnis: Fünf Experten würden zum Verkauf der Papiere raten und es gebe nur noch eine Kaufempfehlung. Florian Pfeilschifter von Stifel ("verkaufen") sei mit seinem von 97 auf 76 Euro gesenkten Kursziel der größte Pessimist. Mit 129 Euro lege SHR-Analyst Wissler die Messlatte dagegen am höchsten. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten betrage 99,78 Euro."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest, der Vorstand habe einen klaren Plan. Im Bereich CoinPower dürfte VARTA im kommenden Jahr wieder wachsen und könnte mit weiteren Produktinnovationen punkten. Durch den anstehenden Einstieg in das E-Mobility-Geschäft würden die mittel- und langfristigen Aussichten grundsätzlich gut bleiben. Es brauche aber noch eine Weile, bis erste Erfolge im Zahlenwerk sichtbar würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: