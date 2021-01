Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (07.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Während der DAX in den letzten Tagen des Jahres noch einmal deutlich habe zulegen können, habe die Aktie von VARTA mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Doch über den Jahreswechsel scheinen die Bullen bei dem Batteriehersteller wieder genug Kraft getankt zu haben. Die Aktie stehe vor einem wichtigen charttechnischen Kaufsignal."Die Chance ist da, dass die Bullen im neuen Jahr wieder angreifen und die Aktie in Richtung des Verlaufshochs von Anfang November bei 125,10 Euro treiben", so "Der Aktionär" kurz vor Silvester an dieser Stelle.Gesagt, getan. Die Aktie habe in den ersten Handelstagen des Jahres ohne fundamentale Neuigkeiten Boden gut machen können und kratze mittlerweile am November-Hoch. Gelinge der Sprung über diese charttechnische Hürde, dann könnte in den nächsten Wochen sogar das Allzeithoch von Anfang September 2020 bei 138,70 Euro wieder ins Visier genommen werden.Würden die Bullen am Drücker bleiben, sollte das Verlaufshoch bei 125,10 Euro zeitnah überwunden werden. Dann stehe aus charttechnischer Sicht einem erneuten Anstieg Richtung Jahreshoch nichts mehr im Weg. Fällt die Aktie doch wieder zurück, muss sich die 115-Euro-Marke als stabile Unterstützung erweisen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link