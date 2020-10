XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

105,80 EUR -5,79% (22.10.2020, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

106,10 EUR -4,67% (22.10.2020, 13:10)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (22.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Papier des Ellwanger Konzerns stehe am heutigen Donnerstag kräftig unter Druck. Vor allem automatisch ausgelöste Verkaufsorders (Stopp-Loss) würden für den Druck verantwortlich gemacht. Es hätten allerdings auch Gerüchte die Runde gemacht, dass ein Leeverkäufer aktiv sei, der auf weiter fallende Kurse in der 2020 bisher recht gut gelaufenen VARTA-Aktie setze. Mit der am Morgen gemeldeten Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden Herbert Schein hätten die Kursverluste allerdings nichts zu tun.Die VARTA-Aktie sei zuletzt unter das September-Tief zurückgerutscht. Dies habe deutlichen Druck auf den Titel gebracht. Eine insbesondere psychologisch wichtige Unterstützung stelle nun die 100-Euro-Marke dar. Von großer Bedeutung sei zudem die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 92,58 Euro verlaufe. Könne sich das Papier festigen, könnten Anleger die Korrektur zum Nachkauf nutzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze VARTA-Aktie: