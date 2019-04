XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (04.04.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktie ist eine Erfolgsgeschichte! AktienanalyseDie VARTA-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) ist eine Erfolgsgeschichte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ausgegeben im Oktober 2017 zu 17,50 Euro sei es für den Titel in der Spitze bis auf gut 43 Euro nach oben gegangen - ein Plus von rund 147 Prozent. Quasi als "Belohnung" sei VARTA per 18. März in den SDAX aufgenommen worden. Damit dürfte die Aufmerksamkeit seitens der Investoren künftig noch weiter zunehmen. Vor wenigen Tagen habe der Experte für Mikrobatterien seinen Geschäftsbericht für 2018 vorgelegt und die bereits vorab gemeldeten Daten bestätigt. Demnach sei der Umsatz um 12,2 Prozent auf 271,7 Mio. Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei sogar um 28,3 Prozent auf 50,2 Mio. Euro vorangekommen. Entsprechend habe sich die bereinigte EBITDA-Marge um 2,3 Prozentpunkte auf 18,5 Prozent verbessert. Der Konzerngewinn habe sich um beachtliche 90 Prozent auf 25,7 Mio. Euro erhöht.Auch an der Prognose für 2019 werde nicht gerüttelt. Während die Erlöse um rund 12 bis 14 Prozent auf 303 Mio. bis 309 Mio. Euro zulegen sollten, solle das bereinigte EBITDA in einem Korridor zwischen 61 Mio. und 64 Mio. Euro liegen, und damit um rund 22 bis rund 28 Prozent zulegen. Damit werde die bereinigte EBITDA-Marge erstmals in der Unternehmensgeschichte auf mehr als 20 Prozent vom Umsatz steigen. Um das langfristige Wachstum zu sichern, wolle VARTA mehr investieren. "Mit der massiven Erweiterung unserer Produktionskapazitäten sowie mit neuen innovativen Produkten werden wir die Wachstumsdynamik nochmals beschleunigen und unsere starke Marktposition weiter ausbauen. Damit werden wir den profitablen Wachstumskurs langfristig fortsetzen können", erkläre VARTA-CEO Herbert Schein.