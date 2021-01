XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,80 EUR +0,51% (04.01.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

117,50 EUR -0,59% (04.01.2021, 18:48)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (04.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Papier des Ellwanger Konzerns scheine den Jahreswechsel genutzt zu haben, um seine Akkus aufzuladen. Nachdem der Rally zum Jahresende die Puste ausgegangen sei, sei die VARTA-Aktie positiv in das Jahr 2021 gestartet. Schaffe es das Papier, die 120-Euro-Marke zu überwinden, könnte es schnell in Richtung November-Hoch gehen.Seit dem Allzeithoch Anfang September bei 138,70 Euro sei die VARTA-Aktie zwischenzeitlich bis auf die 100-Euro-Marke zurückgefallen. Nachdem sie mehrmals am charttechnischen Widerstand von 115 Euro hängengeblieben sei, habe die Hürde vor Weihnachten überwunden werden können. Zwischen den Jahren sei dann allerdings wieder Pause angesagt gewesen.Wichtig: Die VARTA-Aktie notiere weiter oberhalb der 100-Tage-Linie bei 116,58 Euro. Gelinge es dem Titel, die 120-Euro-Hürde zu nehmen, rücke als nächstes der Widerstand bei 125 Euro in den Fokus. Gelinge auch dort das Break, wäre der Weg frei bis 132 Euro. Als letzter Widerstand warte das Rekordhoch bei 138,70 Euro, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: