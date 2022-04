XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

96,98 EUR -0,16% (06.04.2022, 09:08)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (06.04.2022/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - VARTA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Batterieherstellers der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nach einer längeren Dürreperiode sollten Anlegerinnen und Anleger die VARTA-Aktie wieder auf dem Radarschirm haben. Das liege an einer charttechnischen Schlüsselzone, welche der Titel aktuell wieder ins Visier nehme. Gemeint sei die Widerstandszone aus dem im August vergangenen Jahres etablierten Baissetrends (akt. bei 96,35 EUR) und den verschiedenen Tiefs bei knapp 100 EUR. Abgerundet werde die Bedeutung dieses Barrierenbündels durch die Nackenzone einer möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. D.h., bei einem Spurt über die runde 100er-Marke würden die Tiefs des bisherigen Jahresverlaufs bei 87,30/78,50/86,62 EUR eine untere Umkehr bilden. Rein rechnerisch eröffne sich im Ausbruchsfall ein Anschlusspotenzial von rund 20 EUR, womit perspektivisch die horizontalen Hürden bei rund 120 EUR wieder ins Blickfeld rücken sollten.Auf eine positive Weichenstellung lasse derzeit der trendfolgende MACD hoffen, der auf historisch niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal liefere. Auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall der oben genannte alte Abwärtstrend als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 06.04.2022)Börsenplätze VARTA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:96,76 EUR +0,79% (06.04.2022, 09:20)