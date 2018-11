Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU), Ulm ist mit rund 1.100 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 272,9 Mio. Euro (2016) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen für die Bodenverlegung. Die bauchemischen Produktsysteme für die Verlegung von Bodenbelägen aller Art bis hin zur Oberflächenveredelung sowie die Maschinen für die Bodenbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt und unter den international erfolgreichen Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, codex und RZ weltweit vertrieben. Als Systempartner des Handwerks, von Planern, Architekten und Bauherren widmet sich Uzin Utz seit 100 Jahren der Aufgabe, Endkunden wie Verarbeiter in allen Bereichen der Bodenverlegung professionell zu unterstützen. www.uzin-utz.de (15.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Uzin Utz habe heute Zahlen für das 3. Quartal 2018 veröffentlicht, die auf Umsatzebene über, ergebnisseitig aufgrund eines höher als erwarteten Kostenniveaus aber unter den Analystenprognosen gelegen hätten. Damit habe sich auch Uzin Utz dem allgemeinen Kostendruck auf der Beschaffungsseite nicht entziehen können. Für Q4 erwarte das Unternehmen eine Fortsetzung dieses Trends.Uzin Utz erneut mit hoher Wachstumsdynamik beim Umsatz: Getrieben von der guten deutschen Baukonjunktur sowie der hohen Nachfrage im Wohnungsbau habe Uzin Utz auf Neunmonatssicht einen Umsatzanstieg von 15,9% auf 260,2 Mio. Euro (MONe: 255,0 Mio. Euro) erzielt. Im 3. Quartal sei der Anstieg mit +16,4% sogar noch etwas höher ausgefallen. Damit habe sich das Unternehmen erneut deutlich besser als der Markt entwickelt (Umsätze laut HDB im Juli +13,1%, im August +10,6%).Überproportional gestiegene Rohstoffkosten konterkarieren Erlöswachstum: Habe Uzin Utz den starken Anstieg der Rohstoffkosten in Q2 noch durch Skaleneffekte bei Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen überkompensieren können, sei dies aufgrund der um 500 Basispunkte gestiegenen Materialaufwandsquote in Q3 nicht mehr gelungen. Dementsprechend habe das EBIT mit 7,8 Mio. Euro (MONe: 8,5 Mio.) Euro leicht unter dem Vorjahreswert gelegen. Ein etwas verbessertes Finanzergebnis sowie eine gesunkene Steuerquote hätten indes zu einem marginalen Anstieg des Periodenüberschusses geführt.Trotz der exzellenten Marktposition mit der einhergehenden deutlichen Umsatzausweitung hätten die Ergebnisse des 3. Quartals aufgrund der hohen Kostenbasis unter den Analystenerwartungen gelegen.Da sich die Situation auch in Q4 nicht wesentlich verbessern sollte und Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, dementsprechend einen eher verhaltenen Newsflow erwartet, bestätigt er seine "halten"-Empfehlung für die Uzin Utz-Aktie mit einem leicht reduzierten Kursziel von 62,00 Euro (zuvor: 64,00 Euro). (Analyse vom 15.11.2018)