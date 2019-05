Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.05.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Juristische Niederlage für Donald Trump: Ein US-Gericht hat gestattet, dass die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) Finanzunterlagen des US-Präsidenten an den Kongress weitergibt, berichten Spiegel Online und Handelsblatt Online übereinstimmend, so die Experten von "FONDS professionell".Zwei von den Demokraten geführte Ausschüsse des Repräsentantenhauses hätten die Dokumente seit längerem angefordert. Trump habe auch im Namen seiner Kinder und sieben seiner Firmen gegen diese Anordnung geklagt.Hintergrund sei, dass die Deutsche Bank Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt habe und deshalb im Zentrum des Interesses stehe. Viele andere Institute hätten dem Immobilienunternehmer Kreditlinien verweigert. Laut einer aus dem vergangenen Jahr stammenden Statistik des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses schulde Trump der Deutschen Bank Trust Company Americas mindestens 130 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Immobilienprojekten. Genauere Informationen halte er bislang unter Verschluss, würden die Medien weiter berichten.Durch die Offenlegung von Trumps Finanzen sollten auch mögliche Verbindungen nach Russland näher beleuchtet werden. Weil die Demokraten in der Russlandaffäre weiter Ermittlungen gegen den US-Präsidenten anstreben würden, habe Trump am Mittwoch angekündigt, die Zusammenarbeit mit den Demokraten beenden zu wollen.