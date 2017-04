Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne.

Harley-Davidson-Aktienanalyse von Analyst Joseph Altobello von Raymond James:Aktienanalyst Joseph Altobello vom Investmenthaus Raymond James rechnet bei den Aktien von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) laut einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr mit einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Guidance von Harley-Davidson Inc. sehe auf Basis einer Händlerumfrage in den USA sehr viel realistischer aus.Die Vergleichszahlen im zweiten und dritten Quartal seien einfacher zu übertreffen.In ihrer Harley-Davidson-Aktienanalyse stufen die Analysten von Raymond James den Titel von "underperform" auf "market perform" hoch.