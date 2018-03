Frankfurt-Aktienkurs Arena Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Arena Pharmaceuticals Inc.:



Arena Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0400476075, WKN A2DR4A, Ticker-Symbol: RN3N, Nasdaq-Symbol: ARNA) konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger, niedermolekularer Wirkstoffe mit optimierter Pharmakologie und Pharmakokinetik der Rezeptoren, um einen breiten klinischen Nutzen in verschiedenen therapeutischen Bereichen zu erzielen. Die proprietäre Pipeline von Arena Pharmaceuticals umfasst potentiell erste oder Best-In-Class Programme. Die am weitesten fortgeschrittenen klinisch-klinischen Studienprogramme sind ralinepag (APD811) bei pulmonal-arteriellem Lungenhochdruck und etrasimod (APD334) bei Immun- und Entzündungskrankheiten. Arena evaluiert auch APD371 zur Behandlung von Schmerzen im Zusammenhang mit Morbus Crohn.

New York (www.aktiencheck.de) - Arena Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Alan Carr von Needham & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse spricht Alan Carr, Analyst von Needham & Co, nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien von Arena Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0400476075, WKN A2DR4A, Ticker-Symbol: RN3N, Nasdaq-Symbol: ARNA) aus.Die Phase 2-Daten zu Ulcerative Colitis seien beeindruckend gewesen.Die Aussicht auf einen günstigen Ausgang der Testreihen rechtfertige eine Überarbeitung des Bewertungsmodells für Arena Pharmaceuticals Inc., vor allem wegen des großen Bedarfs an Therapien bei Entzündungen.Analyst Alan Carr veranschlagt ein Kursziel für die Arena Pharmaceuticals-Aktie von 60,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Arena Pharmaceuticals-Aktie: