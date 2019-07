Der sicherheitsorientierte Anleger

Auf der anderen Seite kann es aber genauso sein, dass dieser Anlegertyp schon damit zufrieden ist, dass sich das vorhandene Geld zwar nur ganz langsam, aber trotzdem kontinuierlich vermehrt. Eine Geldanlage soll also durchaus einen Ertrag bringen, und zwar nicht zuletzt um Preissteigerungen und Inflation in der Zukunft ausgleichen zu können. Trotzdem geht es diesem Anlegertyp in erster Linie darum, dass Verlustrisiken möglichst komplett ausgeschlossen werden können.



Der risikobewusste Investor

Dieser Anlagetyp geht beim Anlegen seines vorhandenen Kapitals schon deutlich anders an die Sache ran. Diese Person weiß einfach, dass man gewisse Risiken eingehen muss, um auf der anderen Seite eine interessante Rendite erwirtschaften zu können. Wobei dieser Anleger versucht bei der favorisierten Anlage die Risiken möglichst zu beschränken und die vorhandenen Chancen maximal auszunutzen. Ein solcher Anleger will gerne mit seinem Geld arbeiten und damit eine gute Rendite erwirtschaften. Hierbei ist es schon das Ziel, dass der Ertrag deutlich höher als bei den klassischen Sparformen sein soll. Wichtig sind hierbei gute Informationen über den Markt. Ein solcher Anlegertyp kalkuliert auch Schwankungen des Marktes ein und hat vor allem die langfristige Rendite im Blick.



Der spekulative Anleger

Bei diesem Anlegertyp ist die möglichst hohe Rendite das entscheidende Kriterium bei einer geplanten Geldanlage. Dieser Anleger will in möglichst kurzer Zeit viel Gewinn machen und nimmt dafür auch deutlich höhere Risiken billigend in Kauf. Hier handelt es sich häufig um erfahrenere Anleger, die auch über ein gewisses Spielgeld verfügen. Ein solcher Anleger ist oftmals nicht besonders geduldig und nimmt auf der Suche nach einer noch höheren Rendite zwischenzeitlich auch höhere Verluste in Kauf.



Die Übergänge zwischen diesen Anlegertypen sind fließend

Generell sind die Übergänge zwischen den drei genannten Anlegertypen natürlich fließend. Schließlich handelt es sich um kein starres System. Entsprechend gibt es etwa auch sicherheitsorientierte Anleger, die gerne mal mit einer Sportwette oder in einem Online Casino ihr Glück versuchen. Hier sollte man sich zuvor unbedingt einen matchbook boni sichern, mit dem man dann etwas risikoreicher an die nächsten Tipps herangehen kann. Beim Handel mit Aktien und Wertpapieren ist es aber ebenfalls sehr wichtig, dass man verantwortungsvoll mit seinem Geld umgeht. (10.07.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Menschen sind grundsätzlich sehr unterschiedlich und das lässt sich immer wieder aufs Neue in den verschiedensten Bereichen des Lebens feststellen. Aus diesem Grund ist es nicht wirklich überraschend, dass es auch beim Thema Aktienhandel ganz unterschiedliche Typen und Herangehensweisen gibt. Aus diesem Grund ist es auf jeden Fall hilfreich, im ersten Schritt eine Einteilung der interessierten Anleger in drei große Gruppen von Anlegern vorzunehmen. Bei einer solchen Einteilung spielt vor allem die Risikobereitschaft eine entscheidende Rolle.Dieser Anleger will in erster Linie sein vorhandenes Kapital erhalten. Eigentlich will dieser Anlegertyp möglichst gar keine Risiken eingehen. Das hängt damit zusammen, dass dieser Anlegertyp Angst davor hat, Geld zu verlieren. Nicht selten hat ein solcher Anleger sein vorhandenes Vermögen zuvor mit harter und langjähriger Arbeit angespart. Außerdem kann es sein, dass diese Person die vorhandenen Ersparnisse auch schon für spätere Anlagemöglichkeiten eingeplant sind. Hier kommt zum Beispiel ein geplanter Immobilienkauf oder eine geplante Firmengründung in Betracht.