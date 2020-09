A little less conversation, a little more action, please! Das hätten sich einige Kapitalmarktteilnehmer sicher nach der Sitzung der US-Notenbank (FED) am Mittwochabend gedacht. Nachdem sich die Notenbankentscheidungen zu Anfang der Krise förmlich übergeschlagen hätten, sei mittlerweile wieder mehr Ruhe eingekehrt. So würden die Märkte nun leichte Entzugserscheinungen zeigen, wenn die Notenbanken - wie gestern die FED - lediglich ihren Ausblick leicht anpassen und die bisher angekündigten Maßnahmen bestätigen würden. Auch daran werde sich der Markt in den kommenden Monaten wieder gewöhnen müssen: Die Zeit immer neuer Superlative scheine nun vorbei. Das nervöse Zittern im Markt nehme demnach immer mal wieder zu, wenn die Erwartungen der Marktteilnehmer unter- oder übertroffen würden. Die Kursschwankungen seien demnach im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt noch deutlich erhöht.



Ein positiver Trend hin zu ruhigeren Fahrwassern bleibe mittelfristig dennoch erkennbar. Das liege nicht zuletzt daran, dass die Risiken des Coronavirus für Mensch und Wirtschaft im Zeitablauf immer besser abzuschätzen seien. So sehen wir zwar aktuell in Europa insbesondere in Spanien eine zweite Welle mit deutlich höheren Infektionszahlen, die jedoch einen deutlich anderen Charakter aufweist, so die Analysten der Weberbank. Die Krankheitsverläufe der mit Covid-19 Infizierten seien meist milder, da sie im Durchschnitt jünger seien, was zu einem starken Rückgang der Krankenhausaufenthalte geführt habe. Zudem seien die Testraten deutlich hochgefahren worden, mehr Fälle würden erkannt und die Behörden könnten schneller reagieren. Daher sähen die Analysten der Weberbank hier aktuell kein erhöhtes Risiko erneuter flächendeckender Lockdowns.



Das Ende der Lockdowns liege nun in vielen Ländern einige Monate zurück und Unternehmen, Analysten sowie Volkswirte könnten nun eine erste Bestandsaufnahme der Schäden vornehmen. Im Auge des Sturms seien im März viele vom Schlimmsten ausgegangen. Mittlerweile zeige sich, dass Unternehmen größtenteils besser als erwartet durch die Krise gekommen seien - der große Insolvenz-Tsunami sei bisher ausgeblieben. Die Kreditausfallraten seien zwar deutlich über dem langfristigen Durchschnitt, lägen aber weit unter den ersten Schätzungen im März und April. Vorwärts gerichtete Verbraucher- und Unternehmensbefragungen würden insgesamt weiter ein hoffnungsvolles Bild malen.



Doch der Teufel stecke wie immer im Detail. Zwar könnten die meisten Branchen wieder zum "business as usual" zurückkehren, insbesondere für die Reisebranche und die Energieunternehmen werde der Sturm jedoch nicht ganz so schnell vorüberziehen. Die Gewinnschätzungen der Analysten hätten sich für diese Unternehmen nach wie vor kaum von ihren Corona-Tiefs erholt und würden auch noch für das nächste Jahr starke Einbrüche prognostizieren. Auch die Aktien von Finanzunternehmen hätten sich im Umfeld von weiterhin niedrigen Zinsen und einer höheren Risikovorsorge noch nicht wieder erholen können.



Auf der anderen Seite würden Unternehmen im Technologie- und Gesundheitssektor gestärkt aus der Krise hervorgehen: Sie hätten zuletzt die erwarteten Gewinne deutlich übertreffen können und würden auch im kommenden Jahr mit steigenden Ergebnissen rechnen. Wie immer - abgerechnet werde am Schluss. Prognosen des Bundesministeriums für Wirtschaft würden aktuell von einer Rückkehr der Wirtschaftsaktivität zu Vor-Corona-Niveaus im Jahr 2021 ausgehen. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, den mit großer Sicherheit nicht alle Unternehmen würden mitgehen können. (18.09.2020/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Bis der letzte Vorhang fällt, ist es wohl nun nicht mehr lang - nach mehreren ungewollten Zugaben kann sich das Publikum nun auf ein turbulentes Finale der Serie "Brexit" einstellen, so Hannah Thielcke von der Weberbank.Nachdem Boris Johnson zuletzt mit dem Vorschlag zum neuen Binnenmarktgesetz nicht nur innerhalb der Europäischen Union (EU) für Empörung gesorgt habe, stehe auch in den USA das mit Großbritannien verhandelte Freihandelsabkommen auf dem Spiel. Der Gesetzentwurf hebele die mit der EU vereinbarten Regelungen zu Nordirland aus und würde laut EU so einen Vertragsbruch bedeuten. Die Fronten hätten sich zunehmend verhärt und ein "harter Brexit" werde somit immer wahrscheinlicher. Die dann erschwerten Handelsbedingungen würden die britische Wirtschaft noch stärker belasten als aktuell bereits zu beobachten sei.Auch zwischen China und den USA bleibe der Handel Streitthema Nummer Eins. Während die Verhandlungen auf der Arbeitsebene durchaus als konstruktiv angesehen würden, schaukle sich die Rhetorik auf politischer Ebene erneut auf. Präsident Trump und Herausforderer Biden würden ihren Wahlkampf unter anderem auf dem Rücken Chinas austragen - keiner von beiden möchte es in Bezug auf China an vermeintlich notwendiger Härte mangeln lassen. So müsse man auch in den kommenden Wochen mit weiteren Wortgefechten rechnen.