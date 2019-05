In den USA stünden vor allem die Industrie- und Einzelhandelszahlen für April am Mittwoch sowie Immobilienmarktdaten am Donnerstag auf der Agenda, gefolgt vom Michigan-Verbrauchervertrauen am Freitag. Zudem melde auch China seine Monatszahlen für die Industrie und den Einzelhandel für April - und zwar am Mittwoch.



München (www.aktiencheck.de) - Nach den neuerlichen Zolldrohungen von Donald Trump in Richtung China und deren teilweise Umsetzung ist der Aufwärtstrend an den Börsen erst einmal gestoppt, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Die Handelskonflikte rund um die USA lassen sich kaum über Nacht lösen und werden daher die Finanzmärkte weiter in Atem halten", sage Robert Greil. Schließlich bleibe die von vielen erwartete Einigung zwischen den USA und China vorerst weiter aus. Nach dem Ablauf der 90-Tagesfrist am 18. Mai dürfte der US-Präsident bald über mögliche höhere US-Importzölle auf Autos aus der EU entscheiden. "Die Unsicherheit nimmt zu", so der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter - und: "Mit den Europäischen Parlamentswahlen vom 23. bis 26. Mai winkt gleich der nächste Unruheherd für Investoren." Daher rechne er "nach dem jüngsten Anstieg der Marktvolatilität im weiteren Mai-Verlauf mit anhaltend höheren Schwankungen."Nach dem Auslaufen der Quartalszahlensaison würden zudem jetzt wieder die Konjunkturdaten in den Fokus rücken: Dazu gehöre in Deutschland und der Eurozone insgesamt die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal 2019 am Mittwoch. Tags zuvor würden die ZEW-Konjunkturerwartungen und die finale April-Inflation in Deutschland veröffentlicht, und am Donnerstag folge die Handelsbilanz der Eurozone im März.