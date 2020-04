Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wieso fallen die Aktienkurse nicht weiter - schließlich droht eine schwere, globale Rezession und die Unternehmensgewinne brechen ein? Entsprechend vorsichtig sind viele Anleger positioniert und die Broker pessimistisch gestimmt, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.In Europa sei die Corona-Welle wahrscheinlich an ihrem Hochpunkt angekommen, während dieser in den USA ebenfalls zeitnah bevorstehen dürfte. Somit liege der Fokus der Anleger auf der langsamen Rückkehr zur Normalität. Österreich und Dänemark hätten diese bereits für Mitte April angekündigt. Auch in anderen Ländern wie Deutschland und den USA werde diese intensiv diskutiert. Am 16./17. April würden sich die G20-Finanzminister und Zentralbankpräsidenten besprechen.Heute sei der inoffizielle Start der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)-Berichtssaision. Die Anleger würden gespannt die Auswirkungen der Pandemie auf die Unternehmensausblicke verfolgen. Am Mittwoch würden für die USA die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für März sowie der Empire State-Index für April veröffentlicht. Am Donnerstag stünden wieder die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (USA) an. Am Freitag würden für China das Q1-Wirtschaftswachstum sowie die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze im März folgen. (14.04.2020/ac/a/m)