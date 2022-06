Dawn Fitzpatrick, CEO eines Fonds im Besitz des bekannten Milliardärs und Spekulanten George Soros, habe erklärt, dass der Kryptowährungsmarkt noch lange in der Finanzwelt bleiben werde und nicht nur eine kurzfristige Modeerscheinung sei. Gleichzeitig habe die Fondsmanagerin darauf hingewiesen, dass Ethereum im Vergleich zu Bitcoin möglicherweise interessantere Wachstumsaussichten vor sich habe. Sie habe jedoch hinzugefügt, dass die allgemeinen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Märkte immer noch enorm seien und das Risiko einer Rezession hoch sei - insbesondere in Europa.



Die Altcoins hätten erneut am meisten, darunter Cardano verloren, das einen Teil der dynamischen Gewinne der letzten Tage wieder eingebüßt habe. Ethereum habe es ebenfalls nicht geschafft, seine Bewertungen über 2.000 USD zu halten und sei erneut in die Nähe von 1.850 USD abgerutscht. Kürzlich habe auch Solana stark verloren, dessen Blockchain aufgrund einer Netzwerkverstopfung für 4 Stunden ausgesetzt worden sei. Derzeit würden die Projektbewertungen versuchen, die dynamischen Rückgänge abzuwickeln.



Der beliebte RSI-Indikator für Ethereum befinde sich auf einem für Käufer attraktiven Niveau, ähnlich wie im Frühjahr 2020, als der Kryptomarkt kurz vor der Hausse gestanden sei. Dies könnte möglicherweise für die Bullen sprechen, insbesondere angesichts der von Vitalik Buterin bestätigten großen Ethereum-Halbierung im August. Der geplante "The Merge" habe die Chance, das Angebot um bis zu 90% zu reduzieren, aber viele Investoren hätten immer noch Angst, das Ereignis erneut zu verschieben, was die Stimmung rund um ETH immer noch negativ mache.



Die Rückkehr höherer US-Index-Futures könnte für eine potenzielle Rückabwicklung der Kryptowährungsmarktrückgänge und eine Rückkehr von Bitcoin über 30.000 USD sprechen, wenn wir keine zunehmende Divergenz sehen würden. Das Handelsvolumen im Kryptowährungssektor sei rückläufig, was für eine hohe Volatilität im Falle einer größeren Preisbewegung sprechen könnte. (02.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Kursreaktionen auf dem Kryptowährungsmarkt deuteten auf einen wahrscheinlichen breiteren Aufschwung hin, der durch die optimistischen Bitcoin-Prognosen der Analysten von JP Morgan und die Nachricht von einem weiteren Andressen Horotwitz-Fonds, der bei den Rückgängen des Sektors nach Chancen sucht, angeheizt wurde, so die Experten von XTB.Unterdessen sei Bitcoin angesichts der gestrigen Schwäche der US-Indices wieder unter 30.000 USD gerutscht. Gelinge es den Bullen, die Rallye fortzusetzen?Die Binance-Börse wolle von den Rückgängen profitieren und kündige die Einrichtung eines 500-Millionen-Dollar-Fonds an, der in Web3, die viel diskutierte Weiterentwicklung des Internets, investieren solle.