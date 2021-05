Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Unity Software (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, NYSE Ticker-Symbol: U) ist ein US-amerikanisches Unternehmen für die Entwicklung von Videospielsoftware mit Sitz in San Francisco. Unity wurde 2004 von dem Isländer David Helgason, dem Dänen Nicholas Francis und dem Deutschen Joachim Ante unter dem Namen Over the Edge in Kopenhagen gegründet und 2007 umbenannt. Unity ist vor allem für die Entwicklung der Spiel-Engine Unity bekannt, die zur Erstellung von Videospielen und anderen Anwendungen verwendet wird. Das Unternehmen verfügt über Büros in Europa, Nordamerika und Asien. Im Jahr 2020 wurden die von Unity erstellten Anwendungen von 2 Milliarden monatlich aktiven Nutzern verwendet, mit 1,5 Millionen monatlichen Erstellern. (12.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unity Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Unity Software Inc. (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, NYSE Ticker-Symbol: U) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unity Software habe im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Es sei nach einem Kursgewinn von 3,6 Prozent im regulären US-Handel ein weiterer Kursanstieg von 4,1 Prozent im nachbörslichen Handel gefolgt. Der rasante Abwärtstrend der vergangenen Monate sei damit abgebremst worden.Unity habe einen Umsatzanstieg von 41 Prozent auf 235 Millionen Dollar gemeldet. Damit sei das zehnte Quartal in Folge Wachstumsraten jenseits der 30 Prozent geliefert worden - und das Management traue sich zu, das Wachstum auch langfristig über dieser Marke zu halten."Wir wurden im ersten Quartal durch den Anstieg der Kunden, die mehr als 100.000 Dollar jährlich ausgeben, gestärkt", habe Finanzvorstand Luis Visoso die Zahlen kommentiert. Die Zahl der großen Kunden sei von 668 bis Ende März auf 837 angestiegen. Mittlerweile würden die Kunden von Unity dabei nicht mehr nur aus der Film- oder Gaming-Branche stammen - es seien auch Kunden aus den Bereichen des Gesundheitswesens, des Home Improvements oder der Luftfahrt hinzugewonnen worden.Der Abverkauf der vergangenen Monate habe auch die Aktie von Unity mit einem Kursverlust von 47 Prozent seit Jahresanfang hart erwischt. Den Stopp von 80 Dollar habe das an der NYSE gelistete Papier damit beinahe erreicht. Nach den Zahlen sei dieser rasante Abwärtstrend vorerst gestoppt - charttechnische Anzeichen für eine Trendumkehr seien jedoch noch nicht offensichtlich.Langfristig orientierte Anleger bleiben dennoch dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Denn Unity lege mit seiner Software den Baustein für eine Zukunft, in der aufgrund höherer Bandbreiten und Rechenpower Real-Time-3D-Anwendungen zum Alltag gehören würden. Die Grundlagen für möglicherweise über Jahrzehnte andauerndes zweistelliges Wachstum habe der Marktführer bereits geschaffen. (Analyse vom 12.05.2021)