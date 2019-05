Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

31,23 EUR -7,41% (15.05.2019, 13:20)



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

30,80 EUR -8,61% (15.05.2019, 13:36)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (15.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Mehr Kunden, mehr Umsatz, gesteigertes EBITDA - auf den ersten Blick würden die Q1-Zahlen solide aussehen. Anleger würden trotzdem verschreckt reagieren. Denn auch United Internet und die Tochter 1+1 Drillisch hätten im ersten Quartal die Auswirkungen der laufenden 5G-Versteigerung zu spüren bekommen. Das sei allerdings nicht das einzige Problem.Das Ergebnis pro Aktie falle schlechter aus. Von zuvor 0,42 Euro gehe es runter auf 0,24 Euro. Belastend habe sich eine Wertminderung bei Tele-Columbus-Aktien ausgewirkt. United Internet sei hier größter Aktionär.Die Prognose für 2019 sei hingegen bestätigt worden. Da die Versteigerung der 5G-Frequenzen noch laufe, habe es ansonsten keine weiteren Aussagen zu möglichen Auswirkungen aufs Geschäft gegeben.Wer nicht investiert sei, bleibe vorerst an der Seitenlinie, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: