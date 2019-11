Börsenplätze United Internet-Aktie:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Wegen jeweils zwei Gewinnwarnungen im laufenden Jahr und der teuren 5G-Auktion seien die Papiere von 1&1 Drillisch und der Mutter United Internet stark unter Druck geraten. Die Zahlen zum dritten Quartal seien nun zumindest solide gewesen, die Börse reagiere im frühen Handel mit wenig Bewegung. Da helfe auch ein neuer Großaktionär nicht.1&1 Drillisch habe die Erwartungen leicht verfehlt. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten um 1,3 Prozent auf 2,72 Milliarden Euro geklettert, das EBITDA sei um 3,1 Prozent auf 509 Millionen Euro gefallen. Unter dem Strich sei der Gewinn je Aktie sogar um 4,1 Prozent auf 1,52 Euro zurückgegangen.Besser sei es bei United Internet gelaufen: Die Drillisch-Mutter habe die Erlöse um 1,7 Prozent auf 3,88 Milliarden Euro und das EBITDA um 7,9 Prozent auf 944 Millionen Euro gesteigert. Der Konzern habe damit die Erwartungen übertroffen, habe aber weitgehend auch von einer Bilanzierungsänderung profitiert. Auf vergleichbarer Basis habe das EBITDA lediglich um 0,5 Prozent zugelegt. Unter dem Strich habe ein Gewinnsprung von 0,29 Euro auf 1,35 Euro je Aktie gestanden - dieser sei vor allem darauf zurückzuführen gewesen, dass die Wertminderungen auf die Tele-Columbus-Beteiligung deutlich geringer ausgefallen seien als vor einem Jahr.Bereits am Montag habe United Internet für Aufsehen gesorgt. Die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet habe sich mit knapp 5,5 Prozent beteiligt - das Paket habe einen Wert von über 320 Millionen Euro. Damit ergebe sich eine spannende Dreieckskonstellation, da sowohl Rocket als auch United an Tele Columbus beteiligt seien - und United Internet selbst wiederum auch neun Prozent an Rocket halte.Anleger sollten sowohl bei Drillisch als auch bei United Internet unverändert an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link