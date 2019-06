Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

29,60 EUR +0,61% (19.06.2019, 08:30)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (19.06.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - United Internet: Es kann kurzfristig zu einer Erholung kommen - ChartanalyseDie Aktie von United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) machte nach dem Ende der 5G-Auktion einen Freudensprung, steht seitdem aber stark unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am Montag sei die Aktie sogar unter die Unterstützung bei 30,25 EUR und damit auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2018 bei 59,80 EUR gefallen. Gestern sei es zunächst zu einem neuen Tief gekommen, aber im Tagesverlauf sei der Wert etwas nach oben gedreht. Die Unterstützung bei 28,84 EUR habe auf Tagesschlusskursbasis noch gehalten.Daher könne es kurzfristig zu einer Erholung in Richtung 30,25 EUR kommen. Anschließend drohe allerdings eine weitere Verkaufswelle in Richtung 25,57 EUR. Sollte United Internet doch stabil über 30,25 EUR zurückkehren, wäre eine weitere Erholung in Richtung 32,40 EUR möglich. (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:29,37 EUR +0,44% (18.06.2019, 17:35)