Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze United Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

25,65 EUR +0,75% (26.03.2020, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

25,42 EUR -0,20% (26.03.2020, 10:35)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (26.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Der Telekommunikationsanbieter United Internet habe sich für das laufende Jahr eine stabile Geschäftsentwicklung vorgenommen und wolle wieder eine deutlich erhöhte Dividende zahlen. Die Ausschüttung für das vergangene Jahr solle 0,50 Euro je Aktie betragen, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch in Montabaur mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe es nur 5 Cent Dividende gegeben, weil United Internet mit seiner Telekommunikationstochter 1&1 Drillisch 2019 teure Mobilfunkfrequenzen für den neuen 5G-Datenfunk ersteigert habe.Konzernchef Ralph Dommermuth besitze rund 42,5 Prozent der United Internet-Aktien. Die Ausschüttungsquote liege bei der vorgeschlagenen Dividendenhöhe noch im unteren Bereich der Dividendenpolitik - auch vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen in ein 5G-Mobilfunknetz bei 1&1 Drillisch, habe es geheißen.Umsatz und Ergebnis von United Internet sollten sich in diesem Jahr etwa auf dem Niveau von 2019 bewegen. Da sei der Erlös um 1,8 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro gestiegen. United Internet mache derzeit ein schleppendes Hardware-Geschäft bei Smartphones und Tablets der Tochter 1&1 Drillisch zu schaffen, zudem reduziere das Unternehmen die Online-Werbeflächen bei den Privatkundenangeboten wie GMX und Web.de.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 5,4 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro geklettert. Das sei allerdings der geänderten Rechnungslegung bei Leasingverhältnissen zu verdanken gewesen, ohne diese wäre das operative Ergebnis um knapp 2 Prozent gesunken. Der Konzern habe unter anderem mehr Geld für Werbung für seine Privatkundenangebote ausgegeben, habe aber auch Geld in die Gewerbekundenmarke Ionos gesteckt. Auch Regulierungseffekte hätten gebremst.Unter dem Strich habe ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 396,4 Millionen Euro gestanden. Je Aktie sei er auf 2,13 Euro gestiegen, nach 94 Cent ein Jahr zuvor. Vor allem die schwache Aktienkursentwicklung bei der Beteiligung Tele Columbus habe United Internet 2018 hohe Wertminderungen eingebrockt. Sonderfaktoren herausgerechnet wäre der Gewinn um 3 Cent auf 1,99 Euro je Aktie geklettert, habe es geheißen.United Internet habe im vergangenen Jahr darunter gelitten, dass sich eine eingeplante rückwirkende Preissenkung für den Zugang von 1&1 Drillisch ins Netz von O2-Mutter Telefónica in einem Gutachterschiedsspruch zerschlagen habe - das sei mit gut 83 Millionen Euro negativ ins Gewicht gefallen. Deswegen habe das Unternehmen im Oktober seine Ergebnisprognose gesenkt. Bei 1&1 Drillisch allein sei der Umsatz um 1,1 Prozent auf 3,67 Milliarden Euro gestiegen, das operative Ergebnis sei um mehr als 5 Prozent auf 683,5 Millionen Euro gesunken.Nach den erneuten Kursverlusten zuletzt würden die Aktien von Mutter und Tochter kaum auf die Zahlen reagieren. Doch die Corona-Krise werfe noch mehr Fragen auf, nachdem der Aufbau eines eigenen 5G-Netzes finanziell ohnehin bereits eine große Herausforderung darstelle.Anleger sollten auf andere Werte setzen, um von einem möglichen Rebound an den Märkten zu profitieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2020)