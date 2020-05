Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

36,37 EUR -1,17% (20.05.2020, 14:22)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (20.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Vor allem dank des Wachstums bei der Tochtergesellschaft 1&1 Drillisch - und der hier wieder steigenden Hardwareerlöse - habe der Konzernumsatz im ersten Quartal 2020 stärker als erwartet um 4,1% auf 1,34 (Vj.: 1,28; Analysten-Prognose: 1,28; Marktkonsens: 1,31) Mrd. Euro zulegen können. Auch die operative Ergebnisentwicklung sei besser als erwartet verlaufen, allerdings habe erneut eine Wertminderung auf die Beteiligung an Tele Columbus belastet, weshalb das berichtete Nettoergebnis die Erwartungen verfehlt habe (+49,0% auf 73,0 (Vj.: 49,0; Analysten-Prognose: 90,9; Marktkonsens: 90,8) Mio. Euro). Die Jahreszielsetzungen seien zudem unter Vorbehalt bestätigt worden.Der Analyst habe seine EPS-Prognosen angehoben (2020e: 2,20 (alt: 2,08) Euro (berichtet) bzw. 2,28 (alt: 2,08) Euro (bereinigt); 2021e: 2,32 (alt: 2,18) Euro (berichtet und bereinigt)). Das Geschäftsmodell von United Internet sei vergleichsweise krisenresistent bzw. dürfte das Unternehmen, wie auch die Q1-Zahlen gezeigt hätten, von der durch die Krise einhergehenden deutlich verstärkten Digitalisierung profitieren. Dies spiegle sich auch in der Entwicklung der Aktie wieder, die mittlerweile deutlich oberhalb des Niveaus zu Beginn der Pandemie notiere.Bei einem von 35,00 auf 43,00 Euro angehobenen Kursziel bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die United Internet-Aktie. (Analyse vom 20.05.2020)Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:36,37 EUR -1,52% (20.05.2020, 14:06)