Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.300 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 57 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (13.08.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - United Internet: Boden möglich - AktienanalyseDer Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) profitiert von einer merklichen Umsatzanhebung und sprudelnden Gewinnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des Konzerns habe bereits vorbörslich merklich angezogen und könne ihre Gewinne zu Handelsbeginn weiter ausbauen.In der ersten Jahreshälfte habe der Umsatz von Januar bis Juni um rund 30 Prozent auf knapp 2,56 Mrd. Euro zugelegt, das Betriebsergebnis (EBITDA) habe im gleichen Zeitraum um fast 32 Prozent auf gut 566 Mio. Euro gesteigert werden können. Bei Drillisch sei das EBITDA sogar um knapp 62 Prozent auf 340 Mio. Euro gestiegen - hier sei United Internet seit September mit rund 73 Prozent beteiligt. United Internet-Chef Ralph Dommermuth habe die Finanzziele fürs Gesamtjahr 2018 bekräftigt.Aus Sicht von Finanzinvestoren sei es für die Aktien allerdings nicht so gut gelaufen, seit Jahresbeginn hätten Wertpapiere von United Internet um gut 22 Prozent nachgegeben und seien in den Kursbereich aus Mai letzten Jahres abgerutscht. Doch diese Korrektur sei auf eine vorausgegangene starke Aufwärtsbewegung gefolgt, die an dieser Stelle als gewöhnlicher Pullback gewertet werden könne. Lediglich ein tragfähiger Boden müsse noch um 45,00 Euro installiert werden, damit es tatsächlich zu einer größeren Erholungsbewegung kommen könne. Die Chancen hierfür stünden derzeit gut, mit hoher Volatilität müsse im regulären Handel aber zwangsläufig gerechnet werden.Nach der merklichen Abkühlung der vorausgegangenen Rally notiere die Aktie von United Internet derzeit knapp oberhalb des wichtigen Supportlevels bestehend aus dem 38,2% Fibonacci-Retracement. Sollte diese Unterstützung aber wegfallen, müssten weitere Abgaben zunächst bis in den Bereich von rund 42,00 Euro einkalkuliert werden, darunter sei mit einem merklichen Kursrückgang sogar auf das Niveau von 40,10 Euro zu rechnen. Eine rasche Rückkehr in den aktuellen Kursbereich würde dann jedoch ziemlich schwierig werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: