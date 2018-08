Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.000 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 59 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (15.08.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktie nahe am überverkauften Terrain - AktienanalyseEiner Kurs-Korrektur musste sich die Aktie von United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unterziehen. Nun notiert der TecDAX-Titel in der Nähe seines langfristigen Aufwärtstrends, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Keine Frage: United Internet verfüge über eine hohe Vertriebskraft mit etablierten Marken. Dazu würden beispielsweise 1&1, GMX oder Web.de gehören. "Unsere Umsatz- und Ergebniskennzahlen haben sich auch im 1. Halbjahr 2018 positiv entwickelt. Wir liegen im Plan, unsere Finanzziele für das Gesamtjahr 2018 zu erreichen", habe Vorstandschef Ralph Dommermuth die erste Jahreshälfte zusammengefasst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe United Internet den Umsatz um 30 Prozent auf 2,55 Mrd. Euro erhöhen können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei sogar um knapp 32 Prozent auf 565 Mio. Euro gestiegen. United Internet habe seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und erwarte demzufolge ein EBITDA in Höhe von 1,2 Mrd. Euro bei einem Umsatz von 5,2 Mrd. Euro.Vor dem Hintergrund dieser Wachstumsraten scheine die Aktie mit einem Gewinnvielfachen von 16,4 akzeptabel bewertet. Die Korrektur sei beim TecDAX-Titel in den vergangenen Tagen weiter gegangen - seit Ende Juni habe die Aktie etwa 25 Prozent an Wert verloren.Nun aber notiere die Aktie von United Internet einerseits am unteren Ende des langfristigen Aufwärtstrendkanals, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 42,30 Euro verlaufe. Andererseits befindet sich der Titel nahe am überverkauften Terrain, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.08.2018)Börsenplätze United Internet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:43,91 EUR -0,30% (15.08.2018, 11:20)