ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 15,43 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 32,61 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 7.900 Mitarbeitern, ca. 2.500 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, InterNetX, Sedo, affilinet und Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 48 Mio. Kunden-Accounts. (21.03.2017/ac/a/t)

London (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Dominik Klarmann von HSBC:Dominik Klarmann, Analyst von HSBC, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse vor Jahreszahlen das Kursziel für die Aktie des Telekom- und Internetanbieters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) von 42 auf 40 Euro.Beim TecDAX-Konzern dürfte das starke Kundenwachstum zunehmend mit höheren Herstellungskosten und steigenden Investitionen einhergehen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Umwandlung des Geschäftsmodells begrenze kurzfristig den Spielraum für eine Steigerung der Liquiditätszuflüsse.Dominik Klarmann, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die United Internet-Aktie bestätigt und das Kursziel von 42 auf 40 Euro reduziert. (Analyse vom 21.03.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:38,985 EUR -1,08% (21.03.2017, 10:37)Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:38,964 EUR -1,47% (21.03.2017, 10:50)