Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 15,43 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 32,61 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 7.900 Mitarbeitern, ca. 2.500 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, InterNetX, Sedo, affilinet und Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 48 Mio. Kunden-Accounts. (17.01.2017/ac/a/t)







Montabaur (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der United Internet AG:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management, LLC setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) fort.Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 13.01.2017 seine Netto-Leerverkaufsposition in den United Internet AG-Aktien von 0,51% auf 0,60% ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den United Internet AG-Aktien:0,60% AQR Capital Management, LLC (13.01.2017)Börsenplätze United Internet-Aktie: