Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

33,20 EUR +1,72% (09.09.2019, 13:18)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (09.09.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) und erhöht sein Kursziel.Die Bundesregierung verzichte vorübergehend auf Milliardeneinnahmen aus der 5G-Auktion, damit sich die Mobilfunkkonzerne bei der Beseitigung von Funklöchern beeilen würden. Darauf habe sich das Verkehrsministerium mit der Deutschen Telekom, Vodafone, Telefónica Deutschland und das vollkonsolidierte Tochterunternehmen 1&1 Drillisch verständigt. Die vier Anbieter sollten gemeinsam rund 1.400 zusätzliche Mobilfunkmasten aufstellen. Dadurch sollten nun bis Ende 2021 in jedem Bundesland 99% der Haushalte eine Bandbreite von mindestens 100 Megabit je Sekunde erhalten. Somit seien die bisherigen Versorgungspflichten (98% bis Ende 2022) nun verschärft worden. Im Gegenzug würden die Zahlungen für die 5G-Lizenzen durch einen Ratenplan bis 2030 gestreckt.Nach den ursprünglich festgesetzten Zahlungsmodalitäten wäre für 1&1 Drillisch die erste Tranche in Höhe von 735 Mio. Euro in kürze fällig geworden. Für Drillisch sei die Vereinbarung ein Erfolg, da hierdurch der Zahlungsdruck verringert werde und vor allem, weil die Vereinbarung vorsehe, dass Drillisch Zugriff auf die Funkmasten der drei etablierten Betreiber bekomme.Bei einem von 35,00 auf 40,00 Euro angehobenen Kursziel bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die United Internet-Aktie. Zum einen eröffne die Zukunft als Mobilfunknetzbetreiber United Internet neue Wachstumsmöglichkeiten. Demgegenüber stehe aber die neu zu errichtende Netzinfrastruktur, was mit erheblichen Kosten und Unsicherheiten behaftet sei. (Analyse vom 09.09.2019)Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:33,19 EUR +1,19% (09.09.2019, 13:04)