Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (06.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Energiekonzern Uniper habe wegen eines stark laufenden Energiehandels zu Jahresbeginn deutlich mehr verdient. Dabei habe die Sparte vor allem von Entwicklungen in den USA und Asien profitieren können, wie Uniper am Donnerstag in Düsseldorf mitgeteilt habe. Dazu sei es in der Erzeugung in Europa unter anderem wegen der Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 im vergangenen Mai in Nordrhein-Westfalen ebenfalls gut gelaufen.Somit sei das bereinigte Nettoergebnis deutlich im ersten Quartal auf 594 Millionen Euro gestiegen, habe damit aber leicht unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Im vergangenen Jahr seien es noch 499 Millionen Euro gewesen. Ende April habe der MDAX-Konzern bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht und gleichzeitig seine Prognose für 2021 angehoben.Das bereinigte EBIT sei in den ersten drei Monaten des Jahres auf 731 Millionen Euro nach 651 Millionen ein Jahr zuvor geklettert. Für das Gesamtjahr 2021 erwarte das Management ein bereinigtes EBIT zwischen 0,8 und 1,05 Milliarden Euro, wie bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden sei. Zuvor sei der Konzern von 700 bis 950 Millionen ausgegangen. Das bereinigte Nettoergebnis solle 2021 zwischen 650 und 850 Millionen Euro liegen. Vorher habe die Erwartung bei 550 bis 750 Millionen gelegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link