Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Uniper: Vorstand schlägt Dividende von 0,74 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vor - AktiennewsDer Vorstand der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) schlägt dem Aufsichtsrat für seine Sitzung am 7. März 2018 vor, aus einem voraussichtlichen bereinigten Ergebnis vor Steuern und Zinsen (adjusted EBIT) von rd. 1,1 Mrd. Euro und einem freien Cashflow des operativen Geschäfts (Free Cash from Operations, FCfO) von rd. 361 Mio. Euro - entsprechend der Dividendenpolitik, mindestens 75% des FCfO auszuschütten - eine Dividende von 0,74 Euro je Aktie und damit insgesamt rd. 271 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2017 der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 zur Ausschüttung vorzuschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Die Dividendensumme läge damit um mehr als 8% höher als die im Dezember letzten Jahres in Aussicht gestellten 250 Mio. Euro.Der Vorstand bestätigt darüber hinaus seine Aussage vom Dezember letzten Jahres, ausgehend von der Dividende für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 200 Mio. Euro die Dividenden durchschnittlich um 25% pro Jahr bis zur Dividende für das Geschäftsjahr 2020 anzuheben.Der Vorstand weist darauf hin, dass die Fortum Deutschland SE in ihrer Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot vom 7. November 2017 erklärt hat, dass sich die E.ON Beteiligungen GmbH, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage einen Anteil von rd. 46,65% der Aktien und Stimmrechte der Uniper SE hielt, gegenüber der Fortum Deutschland SE verpflichtet hat, ihr Stimmrecht und ggf. ihr Recht, Anträge zu Punkten der Tagesordnung zu stellen, dahingehend auszuüben, dass für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,69 Euro je Aktie beschlossen wird. Nach den Veröffentlichungen durch Fortum Deutschland SE hat E.ON Beteiligungen GmbH das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot angenommen; dieses Angebot ist jedoch bis zum heutigen Tage noch nicht vollzogen worden.Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Unternehmenswebseite von Uniper SE veröffentlichten Geschäftsbericht 2016 (siehe Finanzglossar Seite 208 ff.) unter dem folgenden Link verfügbar: