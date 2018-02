Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.02.2018/ac/a/d)





Das finnische Energieunternehmen Fortum hat heute bekannt gegeben, dass nach Ablauf der weiteren Annahmefrist des Übernahmeangebots an die Uniper-Aktionäre neben dem Aktienpaket von E.ON lediglich weitere 0,47 Prozent der Aktien angedient wurden, so die Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt beläuft sich die Annahmequote demnach auf 47,12 Prozent. Bei Vollzug des Übernahmeangebots würden damit insgesamt 172.439.375 Aktien den Besitzer wechseln. Dazu erklärt der Uniper-Vorstandsvorsitzende Klaus Schäfer:"Wir sehen uns gestärkt durch das Vertrauen der Aktionäre, die in einer überwiegenden Zahl unserem Votum gefolgt sind und das Übernahmeangebot nicht angenommen haben. Das zeigt uns, dass der Kapitalmarkt weiterhin an unsere Strategie und unsere dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit als unabhängiges Unternehmen glaubt.""Wichtig ist jetzt", so Schäfer weiter, "gemeinsam mit Fortum als voraussichtlichem Großaktionär eine Verständigung zu erreichen, um für die berechtigten Belange unserer Mitarbeiter eintreten und unsere strategische und finanzielle Unabhängigkeit sichern zu können. Erste kleine Schritte dazu haben wir bereits unternommen. Aber ein gutes Stück Weg liegt noch vor uns. Unabhängig davon setzen sich der Vorstand und die gesamte Mannschaft jeden Tag aufs Neue dafür ein, der jungen Erfolgsgeschichte von Uniper weitere Kapitel hinzuzufügen."