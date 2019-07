Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,95 EUR +1,08% (21.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,90 EUR +0,76% (21.07.2019, 22:26)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (21.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Uniper-Aktie (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Hängepartie um Uniper gehe weiter. Nach wie vor halte der finnische Staatskonzern Fortum knapp 50% an der ehemaligen E.ON-Tochter. Fortum dürfe aber die Mehrheit wegen Sicherheitsbedenken aus Russland nicht übernehmen. Jetzt sollten zumindest die Gespräche mit Uniper wieder aufgenommen werden.Die Uniper-Aktie sei wieder spannend. Komme es zu einer Lösung in der Russland-Frage, sei ein Übernahmeangebot durch Fortum möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2019)Börsenplätze Uniper-Aktie: