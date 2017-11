Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.11.2017/ac/a/d)





Uniper habe in den ersten neun Monaten 2017 den soliden Trend im GJ 2017 weiterhin fortgesetzt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei hätten die Ergebniskennziffern im bereinigten Bereich aufgrund der im Vorjahr verbuchten hohen Sondereffekte erwartungsgemäß unterhalb der Vergleichswerte gelegen. Die Markterwartungen seien aber diesmal verfehlt worden.Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen habe das finnische Unternehmen Fortum Oyi (Fortum) das im September 2017 angekündigte Übernahmeangebot für Uniper vorgelegt. In der Annahmefrist vom 7. November 2017 bis zum 16. Januar 2018 könnten nun nach E.ON auch die übrigen Uniper-Aktionäre den Angebotspreis i.H.v. 22 Euro je Stückaktie annehmen. Der Uniper-Vorstand habe das Angebot bereits als "feindlichen Vorstoß" gewertet, doch würden dem Unternehmen kaum Abwehrmöglichkeiten bleiben. Möglicherweise könnte sich der Angebotspreis durch den Widerstand des Übernahmekandidaten, einen neuen Mitbieter oder aktivistische Aktionäre erhöhen. Doch angesichts der positiven operativen Entwicklung, der verbesserten Perspektiven und der Übernahmespekulationen in den letzten Wochen habe sich der Kurs der Uniper-Aktie schon klar von seinem fundamentalen Wert entfernt, was deutlich höhere Angebote begrenze. Zudem habe mit E.ON der jetzige Hauptaktionär den Übernahmepreis faktisch bereits akzeptiert.