Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,75 EUR -0,76% (29.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,76 EUR -0,40% (29.03.2018, 18:36)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (29.03.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GLG Partners LP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Uniper SE moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GLG Partners LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) leicht erhöht.Der in London, England, ansässige Hedgefonds GLG Partners LP hat am 28.03.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der Aktien der Uniper SE angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Uniper SE:0,50% GLG Partners LP (28.03.2018)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,09% der Aktien der Uniper SE. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.