Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,925 EUR +1,28% (04.12.2017, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,906 EUR +0,93% (04.12.2017, 14:24)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (04.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versorgers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Kaum Zeit zum Durchatmen gebe es bei dem Unternehmen. Nach der Abspaltung von der Mutter E.ON habe die Uniper-Aktie einen wahren Höhenflug aufs Parkett gelegt. Mit der anstehenden Übernahme durch den finnischen Konkurrenten Fortum sei dann aber eine Verschnaufpause eingelegt worden. Am Donnerstag wolle das MDAX-Unternehmen nun seine künftige Strategie präsentieren.Die Entwicklung der Uniper-Aktie spreche für sich. Aus der Resterampe sei ein echter Highflyer geworden. Bilanziell habe Uniper seine Lage klar verbessert, auch operativ laufe es gut. Es bleibe aber offen, wie es in Sachen Fortum-Übernahme weitergehe. Die Seitwärtsbewegung könnte sich deshalb vorerst fortsetzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Börsenplätze Uniper-Aktie: