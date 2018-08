Kursziel

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 22,00 Underperform Jefferies Ahmed Farman 03.08.2018 24,10 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 02.08.2018 31,00 Buy Berenberg Lawson Steele 27.07.2018 29,00 Buy Deutsche Bank James Brand 25.07.2018 22,00 Underweight J.P. Morgan Vincent Ayral 24.07.2018 24,00 Halten Nord LB Holger Fechner 27.06.2018 24,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 27.06.2018 30,00 Buy UBS Sam Arie 26.06.2018 25,00 Neutral Macquarie Peter Crampton 14.06.2018 24,70 Sell Société Générale Lueder Schumacher 11.05.2018 23,40 Reduce Commerzbank Tanja Markloff 09.05.2018 17,00 Reduce Kepler Cheuvreux Ingo Becker 09.05.2018

Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (06.08.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 31,00 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE wird am 07.09.2018 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Berenberg, Lawson Steele, in einer Aktienanalyse vom 27.07.2018 das Kursziel von 29,00 auf 31,00 Euro erhöht und sein "buy"-Rating bestätigt. Wegen der letztlich kräftig gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise habe er seine Gewinnschätzungen angehoben und liege damit jetzt für die Jahre 2020 bis 2022 ebenso wie mit seinen Dividendenprognosen deutlich über den Konsensschätzungen. Ferner würden seine Schätzungen noch nicht die wahrscheinliche Übernahme der ausstehenden 53% von Uniper durch Fortum berücksichtigen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Uniper-Aktie kommt von Jefferies. Ingo Becker, Aktienanalyst von Jefferies, hat in einer Aktienanalyse vom 03.08.2018 das "underperform"-Votum für das Wertpapier mit einem Kursziel von 22,00 Euro bestätigt. Das operative Ergebnis (EBITDA) des Unternehmens sollte um 20% gesunken sein, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: