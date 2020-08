Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 31,50 Buy Deutsche Bank James Brand 12.08.2020 30,50 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 11.08.2020 22,00 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 11.08.2020 33,00 Buy Kepler Cheuvreux Ingo Becker 11.08.2020 18,50 Underperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 11.08.2020 23,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 11.08.2020



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,62 EUR +0,72% (24.08.2020)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,72 EUR +1,17% (24.08.2020)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (25.08.2020/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 33,00 oder 18,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 11.08.2020 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. August zu entnehmen ist, sei der Energiekonzern trotz Corona-Krise etwas optimistischer geworden und habe seine Jahresprognose leicht angehoben. Die Düsseldorfer würden ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 800 Mio. Euro und einer Milliarde erwarten. Zuvor habe die untere Grenze noch bei 750 Mio. Euro gelegen. Auch beim bereinigten Konzernüberschuss bessere das Management nach: Der Gewinn solle zwischen 600 und 800 Mio. Euro liegen. Hier habe der untere Wert vorher bei 550 Mio. Euro gelegen.Der Energiekonzern habe seine positive Entwicklung im zweiten Quartal fortsetzen können, dennoch hätten Experten ein wenig mehr erwartet. Das bereinigte EBIT liege nach den ersten sechs Monaten bei 691 Mio. Euro, nach 308 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Konzernüberschuss sei von 189 Mio. im ersten Halbjahr auf 527 Mio. Euro gestiegen. Die Dynamik aus dem ersten Quartal habe nun etwas nachgelassen. Insgesamt habe Uniper im ersten Halbjahr vor allem von den Optimierungen im Gasgeschäft im ersten Quartal profitiert. Leicht gesunkene Produktionsvolumen habe der Konzern durch gestiegene Strompreise ausgleichen können.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, Ingo Becker, in einer Analyse vom 11.08.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft und das Kursziel bei 33,00 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und die konkretisierten Jahresziele hätten seine Annahmen für den Energiekonzern bestätigt, so Becker.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Bernstein Research. Analystin Deepa Venkateswaran hat das Wertpapier in einer Analyse vom 11.08.2020 unverändert mit dem Votum "underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro bewertet. Der Energiekonzern habe wie erwartet schwach abgeschnitten, so die Analystin. In der Telefonkonferenz habe das Management das Potenzial von sogenanntem grünem und blauen Wasserstoff im Rahmen der Energiewende erörtert. Nach Meinung des Unternehmens spiele blauer Wasserstoff eine wichtige Übergangsrolle. Dieser werde aus fossilen Brennstoffen gewonnen, wobei das CO2 bei der Entstehung abgeschieden und gespeichert werde.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: