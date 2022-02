Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher sowohl die Empfehlung "kaufen" als auch das Kursziel von EUR 54 für die Unilever-Aktie aufrecht. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungssatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Sektor und zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 21.02.2022)



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (21.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) weiterhin zu kaufen.Der Lebensmittelgigant Unilever habe zuletzt mit deutlich erhöhter Volatilität Schlagzeilen gemacht. Der Grund dafür sei in der Übernahmeofferte Unilevers an die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline (GSK) ( ISIN GB0009252882 WKN 940561 ) zu finden gewesen. Unilever habe dabei vor allem am Geschäft für rezeptfreie Gesundheitsprodukte Interesse gezeigt und hätte sich dieses rund EUR 60 Mrd. kosten lassen. Das Angebot sei von GSK jedoch als zu niedrig eingestuft und zurückgewiesen worden - wenngleich man sich weiterhin gesprächsbereit zeige. Unilever wiederum habe im Anschluss betont das Angebot nicht weiteraufstocken zu wollen, wodurch der Deal soweit vom Tisch zu sein scheine. Die Anlegerschaft habe sich vom Vorgehen des Managements jedenfalls überrascht gezeigt. Auch wenn sich das Kursniveau nach der fehlgeschlagenen Offerte beruhigt habe, bleibe das Vertrauen vorerst angekratzt.Unmut in der Anlegerschaft habe sich jedoch nicht nur erst seit der gescheiterten Offerte breitgemacht, sondern sei schon seit drei Jahren zu beobachten - kein Wunder, betrachte man die Underperformance der Unilever-Aktie seit dem Amtsantritt von CEO Alan Jope mit 1. Januar 2019 relativ zur Kursentwicklung der Konkurrenzunternehmen. Im Konzern gelobe man jedoch Besserung und stelle einen umfangreichen Umbau der Konzernstruktur in Aussicht. Dieser umfasse nicht nur die Streichung von 1.500 Managementpositionen, rund 1% der globalen Belegschaft, sondern auch die Neuausrichtung der Geschäftseinheiten. Das Unternehmen werde demnach seine derzeitige Matrixstruktur aufgeben und sich in fünf verschiedene Segmente aufteilen: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition und Ice Cream. Jede Einheit werde die volle Verantwortung und Rechenschaftspflicht für ihre Strategie, ihr Wachstum und ihren Gewinn auf globaler Ebene haben. Im Konzern gehe man davon aus, dass die Reorganisation Mitte 2022 abgeschlossen sein werde. Das Kosteneinsparungspotenzial werde mit EUR 600 Mio. auf die kommenden zwei Jahre beziffert.Der aktivistische Investor Nelson Peltz dürfte kürzlich via seinen Hedgefonds Trian einen nicht unwesentlichen Anteil an Unilever übernommen haben - mitunter ein positives Zeichen für die Anlegerschaft, was eine proaktivere Unternehmensführung betreffe.Das jüngste Zahlenwerk sei grundsolide ausgefallen. Dank der höchsten Wachstumsrate seit neun Jahren (+4,5%) seien die Umsätze 2021 auf über EUR 52,4 Mrd. gestiegen und hätten damit über den Erwartungen gelegen. Mit EUR 3,62 beim Gewinn pro Aktie habe ebenfalls der Konsens geschlagen werden können und es sei ein Anstieg zu 2020 von 5,65% verbucht worden. Bereits im Dezember sei das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 3 Mrd. für das Jahr 2021 für beendet erklärt worden. Im Verlauf von 2022 und 2023 sollten weitere Aktien im Umfang von EUR 3 Mrd. zurückgekauft werden.Unilever nehme im Bereich der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle bei den Unternehmen im Sektor der defensiven Konsumgüter ein. Bereits 2020 habe Unilever das 10-jährige Bestehen des Sustainable Living Plan gefeiert, im Zuge dessen sich der Konzern verpflichtet habe, 8 Mrd. Menschen weltweit ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen. Die Ziele würden dabei auch umfangreich die Themen der sozialen Ungleichheit und des Klimawandels umfassen. Seit 2020 seien bei Unilever 50% der Führungspositionen mit Frauen besetzt, wohingegen es im Jahr 2010 noch 38% gewesen seien.Im Vergleich zur Peer-Group der Lebensmittelkonzerne stelle Unilever mit teils deutlichem Abstand einen der günstigsten Kandidaten dar. Der Konzern handle im Vergleich zur eigenen Historie im Bereich seines 15-jährigen Median-KGVs. Beziehe man sich mit den letzten fünf Jahren auf einen kürzeren Zeitraum, so sei Unilever auf Basis der realisierten Gewinne sogar gut 10% unterbewertet. Die Aktie wirke jedoch nicht nur zur eigenen Historie, sondern auch im Vergleich zum Gesamtmarkt attraktiv. Schließlich stehe einer durchschnittlichen langfristigen Prämie von knapp 20% zum breiten Aktienmarkt aktuell ein Bewertungsdiscount von 10% gegenüber.Es sei mittlerweile die dritte Reorganisation Unilevers in den letzten zehn Jahren, was mitunter abermals die Schwierigkeit aufzeige, unterschiedliche Geschäftsfelder mit geringen Synergien (Nahrungsmittel, Getränke, Körperpflege, Haushaltswaren) unter einen Hut zu bringen. Aus Unternehmenssicht möge die breite Diversifikation der Cashflows Sinn ergeben, für die Anlegerschaft sei eine solche jedoch nicht unbedingt zielführend. Aktionäre könnten wesentlich einfacher und vor allem günstiger selbst diversifizieren, indem sie schlicht Aktien aus unterschiedlichen Branchen akquirieren würden, anstatt in ein einziges Unternehmen zu investieren, welches einen langen und kostenintensiven Prozess durchlaufen müsse, um die gewünschte Struktur zu erreichen. Dass das Konglomerat Unilever daher mit einem gewissen Discount zu den Peers handle, sei durchaus gerechtfertigt. Ein verstärktes Engagement hin zu Gesundheitsprodukten hätte dieses Problem noch weiter verschärft.Die Analysten der RBI würden aber Unilevers Ambitionen zur Neuausrichtung honorieren und erwarten, dass diese bereits in den kommenden zwölf Monaten Früchte tragen werde. Eine Dividendenrendite im Bereich von 4% lasse die Aktie aber auch für Dividendenliebhaber und längerfristig orientierte Anleger interessant erscheinen.