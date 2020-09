Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (17.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt die Coverage für die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) auf.Bei Unilever handle es sich um einen führenden Hersteller von Markenartikeln in den Bereichen Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Nahrungsmittel. Aufgrund des diversifizierten Marken-Portfolios seien die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Konzernebene (Wasch-/Reinigungsmittel vs. Nahrungsmittel (u.a. wegen Außer-Haus-Geschäft)) vergleichsweise moderat. Dies habe sich in den jüngsten Zahlen zur Geschäftsentwicklung gezeigt. Zudem sei Unilever durch eine Duallisted-Company-Struktur (Unilever-Konzern habe zwei Muttergesellschaften Unilever PLC und Unilever N.V.) gekennzeichnet. Diese Struktur solle aber zeitnah (bis Jahresende) zugunsten einer einzelnen rechtlichen Ober-/Muttergesellschaft abgeschafft werden. Falls der zweite Versuch (der erste sei im Herbst 2018 gescheitert) erfolgreich sei, wovon Lusebrink ausgehe, werde die alleinige Ober-/Muttergesellschaft des Unilever-Konzerns die Unilever PLC (beim ersten Versuch sei die Unilever N.V. vorgesehen gewesen) sein und danach werde es nur noch Unilever PLC-Aktien geben. Der Analyst prognostiziere für 2020 ein berichtetes EPS von 2,47 Euro und für 2021 ein berichtetes EPS von 2,55 Euro.Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% nimmt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, die Coverage der Unilever PLC-Aktie mit dem Rating "halten" auf. Das Kursziel laute 50 GBP. (Analyse vom 17.09.2020)Börsenplätze Unilever-Aktie: