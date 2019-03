Börsenplätze Unilever-Aktie:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) unter die Lupe.Während Kraft Heinz nach Abschreibungen auf seine Marken ein Kursdebakel erlebe, stehe die Aktie von Unilever kurz vor einem neuen Rekordhoch. Kein Wunder, habe Unilever die Zeichen der Zeit längst erkannt und das Portfolio den sich rapide verändernden Konsumgewohnheiten angepasst. Der Chart sei ein Traum.Bei Unliver laufe es wieder. Nach einer kurzen Schwächephase im Februar nähere sich die Aktie des britisch-niederländischen Lebensmittelherstellers dem Rekordhoch bei 52,06 Euro an. Vermutlich werde die Marke schon in Kürze geknackt.Anders als Kraft Heinz stelle Unilever sein Portfolio konsequent um und verstärke sich durch sinnvolle Akquisitionen. Am Mittwoch habe der Konzern eine Übernahmeofferte für den französischen Kosmetik-Anbieter Garancia gemeldet. Garancia vertreibe seine hochwertigen dermatologischen Gesichts- und Körperpflegeprodukte vor allem über Apotheken in Frankreich und ausgewählte Einzelhandelskanäle. Die Übernahme solle laut Mitteilung im zweiten Quartal abgeschlossen werden.Was den Konzern noch - außer zukunftsorientierter Zukäufe - interessant mache: Unilever habe die Kosten massiv gesenkt. Die EBITDA-Marge habe das Unternehmen auf 22,6 Prozent gesteigert. Konkurrent Nestlé komme auf eine EBITDA-Marge von 17 Prozent.Kraft Heinz sei zwar deutlich niedriger bewertet als Unilever, allerdings hätten die Amerikaner nach den Milliardenabschreibungen große Probleme. Viele Produkte aus dem Hause Kraft Heinz würden einfach nicht mehr den Zeitgeist treffen. Der Konzernumbau dürfte viel Geld verschlingen. Unilever habe sich indes schon vor geraumer Zeit auf die Fahne geschrieben, die Ernährung der Menschen stetig zu verbessern. Die Aktie stehe unmittelbar vor einem bedeutenden Kaufsignal.Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär", rät bei der Unilever-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link