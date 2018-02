Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (26.02.2018/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) von 50 auf 46 EUR.Der Umsatz von Unilever sei im vierten Quartal um 1,7% auf 12,8 Mrd. EUR gefallen. Bereinigt um Wechselkurseffekte und den Kauf bzw. Verkauf von Vermögenswerten habe das bereinigte Umsatzwachstum allerdings bei überraschend guten 4,0% gelegen und damit deutlich über der Zuwachsrate des dritten Quartals (2,6%). Im Gesamtjahr 2017 habe das bereinigte Umsatzwachstum bei 3,1% gelegen. Die höchsten bereinigten Zuwächse seien im Gesamtjahr in den Segmenten Refreshment (+4,9%) und Home Care (+4,4%) erzielt worden. Aber auch die beiden anderen Segmente Personal Care und Foods hätten mit 2,9% bzw. 1,0% mit zum bereinigten Umsatzwachstum beigetragen.Im Gesamtjahr sei das bereinigte Umsatzwachstum im Wesentlichen über Preissteigerungen (+2,3%) und nur zu einem geringen Teil durch Volumenzunahmen (0,8%) erzielt worden. Im vierten Quartal sei das Verhältnis allerdings mit Volumenzunahmen von 3,2% und höheren Preisen von 0,7% umgedreht gewesen. Das bereinigte operative Ergebnis sei im Geschäftsjahr 2017 um 9% auf 9,4 Mrd. EUR gestiegen. Neben dem Umsatzwachstum hätten hierzu auch Kosteneinsparungen im Rahmen des Effizienzsteigerungsprogramms "Connected 4 Growth beigetragen. Die bereinigte operative Marge sei um 114 Basispunkte (Bp.) auf 17,5% gestiegen.Hohe Steigerungsraten hätten auch hier die Segmente Refreshment (+165 Bp.) und Home Care (+133 Bp.) gezeigt. Die Segmente Personal Care und Foods seien um 115 Bp. und 64 Bp. gestiegen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 sehe ein Umsatzwachstum von 3% bis 5% vor. Auch die operative Marge solle weiter Zunehmen. Das Unternehmen sehe sich auf dem Weg, die für das Jahr 2020 angepeilte operative Marge von 20% zu erreichen. Angesichts des schwierigen Marktumfelds halte Deppisch das allerdings als ein ambitioniertes Ziel.Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Unilever-Aktie. (Analyse vom 26.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: