UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (08.11.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Senior Investment Analyst von der LBBW:Werner Schirmer, Senior Investment Analyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) von 15 auf 12 EUR.Beim diesjährigen EBA-Stresstest habe die finale CET1-Quote von UniCredit mit einem Rückgang um 4,3%-Punkte auf 9,3% zwar die ab 01.01.2019 geforderte SREP-Quote (10,1%) verfehlt. Das Ergebnis sei aber besser als vom Markt befürchtet ausgefallen.Die heute vorgelegten Quartalszahlen hätten hingegen enttäuscht. Die Gründe seien Abschreibungen auf die türkische Tochter Yapi (846 Mio. EUR) sowie nicht bezifferte Rückstellungen für US-Strafzahlungen wegen Verstoß gegen Iran-Sanktionen, die die Analysten der LBBW auf einen mittleren dreistelligen Mio.-EUR-Betrag schätzen würden.Ansonsten würden die Analysten der LBBW das Q3-Zahlenwerk als solide beurteilen: Gegenüber dem Vorjahresquartal sei das Nettozinsergebnis um 7% und das Provisionsergebnis um 3% gestiegen, während das Handelsergebnis um 27% eingebrochen sei. Erfreulich seien der Rückgang der Verwaltungsaufwendungen um 8% und der Anstieg der Risikovorsorge um lediglich 3% ausgefallen. Der Nettogewinn habe einschließlich der Sondereffekte 29 Mio. EUR erreicht. Die harte Kernkapitalquote (nach final gültigen Basel-III-Regeln) sei im dritten Quartal von 12,5% auf 12,1% zurückgegangen. Die vom Management für 2018 avisierte CET1-Ratio sei von 12,3% bis 12,6% auf 11,5% bis 12,0% gesenkt worden und die für 2018 und 2019 ausgegebenen Ertragsziele seien nach unten revidiert worden. Der Nettogewinn werde für 2018 bei über 2,8 Mrd. EUR erwartet, während die Vorgabe für 2019 mit 4,7 Mrd. EUR bestätigt worden sei.Angesichts des hohen Exposures in Italien (und dessen Staatsanleihen) und in der Türkei lässt Werner Schirmer, Senior Investment Analyst der LBBW, seine "halten"-Empfehlung für den Titel unverändert. Ihr Kursziel hätten die Analysten auf 12 EUR gesenkt. (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link