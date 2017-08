Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,279 EUR -0,33% (08.08.2017, 09:55)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:
A2DJV6

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:
CRIN

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:
UNCFF

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (08.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Sowohl das EBT mit 1,12 (Vj.: 0,84) Mrd. Euro als auch das Nettoergebnis mit 0,95 (Vj.: 0,92) Mrd. Euro hätten die Erwartungen in Q2 deutlich übertreffen können. Die zum 30.06.2017 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III habe sich wegen des Bank Pekao-Verkaufs signifikant auf 12,8% (31.03.2017: 11,5%) verbessert und damit auf einem guten Niveau gelegen. Die Tendenzen des Auftaktquartals hätten sich fortgesetzt. Der für UniCredit ausschlaggebende Zinsüberschuss (rund 55% der Gesamterträge) scheine sich weiter zu stabilisieren (-1% y/y (+3% q/q) auf 2,65 Mrd. Euro).Der Analyst erwarte, dass sich die rückläufige Entwicklung gegenüber den Vorjahresquartalen in der zweiten Jahreshälfte weiter verlangsamen werde. Zugleich sollte jedoch auch die Wachstumsdynamik beim Provisionsüberschuss (Q2 2017: +8% y/y (+2% q/q) auf 1,61 Mrd. Euro) abnehmen. Entscheidend werde in den nächsten Quartalen sein, ob sich die Ertragsperspektiven für UniCredit weiter "aufhellen" würden (vor allem nötig: Kreditwachstum). Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2017e: 1,88 (alt: 1,63) Euro; EPS 2018e: 1,63 (alt: 1,59) Euro).Börsenplätze UniCredit-Aktie:Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:18,275 EUR -0,33% (08.08.2017, 10:10)