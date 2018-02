Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

17,80 EUR -0,10% (19.02.2018, 10:00)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (19.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der Privatbank Berenberg:Eoin Mullany, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) und erhöht das Kursziel von 16 auf 18,50 Euro.Die italienische Großbank tue die richtigen Dinge, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Von der Risikominimierung bei der Bilanz bis hin zur Kostensenkung konzentriere sich die UniCredit auf Faktoren, die unter ihrer Kontrolle stünden, um die Erträge zu verbessern. Der Fokus auf Renditen gegenüber Wachstum sollte einen langfristigen Wert für die Aktionäre schaffen. Der Analyst habe seine EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Eoin Mullany, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die UniCredit-Aktie bestätigt und das Kursziel von 16 auf 18,50 Euro angehoben. (Analyse vom 19.02.2018)Börsenplätze UniCredit-Aktie:Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:17,862 EUR +0,60% (19.02.2018, 09:48)