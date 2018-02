Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 16,90 Neutral UBS Ignacio Cerezo 31.01.2018 21,50 Buy Deutsche Bank Paola Sabbione 30.01.2018 18,80 Neutral Credit Suisse Carlo Tommaselli 29.01.2018 23,50 Outperform RBC Capital Markets Adrian Cighi 08.01.2018 19,00 Halten Independent Research Markus Rießelmann 13.12.2017 20,00 Equal-weight Morgan Stanley - 13.12.2017 22,00 Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 12.12.2017 23,50 Conviction Buy List Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 12.12.2017 19,00 Hold Société Générale Aldo Comi 11.12.2017 - Buy Citigroup Azzurra Guelfi 27.11.2017

Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

17,118 EUR -0,35% (06.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

17,314 EUR +5,86% (06.02.2018, 18:38)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (07.02.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23,50 oder 16,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. wird am 8. Februar 2018 die Zahlen des vierten Quartals 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. vom Analysehaus RBC Capital. Analyst Adrian Cighi hat das Kursziel für UniCredit von 21 auf 23,50 Euro erhöht und die Bewertung auf "outperform" belassen. Obwohl die Großbank in allen Belangen besser abschneide als geplant, begegne der Markt dem Business Plan noch mit zu viel Misstrauen, schrieb Cighi in einer am 8. Januar vorliegenden Studie. Dabei erschienen ihm die Ziele der Italiener viel zu konservativ.Die Schweizer Großbank UBS hat wiederum die Einstufung für UniCredit vor Quartalszahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Nach der zuletzt guten Kursentwicklung italienischer Bankenaktien gebe es weniger Spielraum für Enttäuschungen, schrieb UBS-Analyst Ignacio Cerezo in einer am 31. Januar vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?