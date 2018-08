Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 24,30 Kaufen Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 31.07.2018 20,00 Outperform BNP Paribas Andrea Vercellone 23.07.2018 20,50 Buy Deutsche Bank Paola Sabbione 23.07.2018 - Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 19.07.2018 18,70 Buy UBS AG Ignacio Cerezo 09.07.2018 21,00 Kaufen RBC Capital Markets Adrian Cighi 09.07.2018 19,00 Overweight Morgan Stanley Antonio Reale 03.07.2018 19,50 Buy Oddo Seydler Bank - 18.06.2018 20,00 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 11.06.2018 18,00 Kaufen Independent Research Markus Rießelmann 11.06.2018 16,50 Neutral Credit Suisse Carlo Tommaselli 07.06.2018 18,90 Buy HSBC Domenico Santoro 31.05.2018 16,00 Neutral Merrill Lynch - 30.05.2018 18,00 Strong Buy S&P Capital Firdaus Ibrahim 30.05.2018 15,00 Verkaufen LBBW Werner Schirmer 14.05.2018 19,40 Hold Société Générale Aldo Comi 11.05.2018



Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

14,03 EUR -1,45% (03.08.2018, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

14,106 EUR -2,04% (03.08.2018, 10:27)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (03.08.2018/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 24,30 oder 15,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. wird am 6. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das höchste Kursziel veranschlagt: Analyst Jean-Francois Neuez hat es zwar von 24,60 auf 24,30 Euro leicht reduziert, den Titel aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Er habe seine Schätzungen angepasst, um niedrigere Gebühreneinnahmen ab 2019 zu reflektieren, schrieb Jean-Francois Neuez in einer am 31. Juli vorliegenden Branchenstudie. Sein Favorit unter den italienischen Bankenwerten bleibe UniCredit.Die Schweizer Bank Credit Suisse wiederum hat das Kursziel für UniCredit von 19,30 auf 16,50 Euro gesenkt und das "neutral"-Rating bestätigt. In Erwartung konjunktureller Belastungen, sinkender Kreditvolumina, niedrigerer Einnahmen aus der Vermögensverwaltung sowie steigender Kosten habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Carlo Tommaselli in einer am 7. Juni vorliegenden Studie. Die italienische Großbank könnte aber von ihrer geografisch recht breiten Aufstellung profitieren.Die italienische Großbank UniCredit und die französische Société Générale erwägen eine Fusion, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Gemessen am Börsenwert wäre es ein Zusammenschluss praktisch auf Augenhöhe: Die UniCredit werde derzeit mit rund 33 Milliarden Euro bewertet, die Société Générale komme auf 30 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Sollte es zu der Fusion kommen, könnte dies der Startschuss für eine bereits seit langem erwartete Fusionswelle im europäischen Bankensektor sein. Dieser hinke seit der Finanzkrise unter anderem wegen der starken Zersplitterung hinter der Entwicklung in Asien und den USA her.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: