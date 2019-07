An den Devisenmärkten werde eine Währung mit einem solchen fundamentalen Hintergrund üblicherweise sehr vorsichtig bewertet. Da sie abwertungsverdächtig sei, würden die Märkte einen Zinsaufschlag gegenüber anderen Währungen mit besseren Fundamentals verlangen. Dieser Aufschlag solle das Abwertungsrisiko ausgleichen. Am Euro könne man zwar auch Kritik üben, aber die Staatsverschuldung in Prozent des BIP sei niedriger als in den USA, die Leistungsbilanz weise einen Überschuss aus, und die Auslandsposition sei in etwa ausgeglichen.



Doch wie könne die Auslandsverschuldung und das Defizit in der Leistungsbilanz abgebaut werden? Das klassische Mittel zur Beeinflussung internationaler Handelsströme sei die Währungspolitik. Handelsbarrieren und Strafzölle, wie sie im Konflikt China/USA angewendet würden, seien nicht nur verpönt, sie würden beiden Seiten schaden, weil sie unverzüglich mit Gegenmaßnahmen gekontert würden. In den letzten zwölf Monaten hätten sie überhaupt keine Lösung der amerikanischen Außenhandelsprobleme gebracht. So nähme es kein Wunder, wenn die US Administration bald wieder begänne, den USD schwächer zu reden.



Präsident Trump habe schon zu Beginn seiner Amtszeit darauf hingewiesen, dass der USD seiner Meinung nach überbewertet sei. Tatsächlich habe die US-Valuta - von vorübergehenden Zwischenerholungen abgesehen - seitdem einen Abwärtstrend eingeschlagen. Der TWEX, der handelsgewichtete Dollar Index gegenüber den wichtigsten Währungen, habe rund 10% nachgegeben. Stärker noch sei der Rückgang gegen den Euro gewesen. Hier sei der Euro gestiegen, bzw. sei der Dollar von EUR 1 = USD 1,04 auf zuletzt USD 1,13 gesunken. Weitere Devisenturbulenzen stünden bevor.



Aus fundamentaler Sicht sei der USD überbewertet. Seine gegenwärtige Stärke stamme zum wesentlichen Teil aus den geopolitischen Spannungen und dem kleinen Zinsspread.



Die USA seien der größte Schuldner der Welt. Und der USD sei kein "sicherer Hafen". Die angebliche Lokomotivfunktion der US-Volkswirtschaft für die Welt zeige sich jedenfalls nicht in der Außenwirtschaft. In internationaler Sicht würden die USA an Bedeutung, Einfluss und Stärke verlieren. Eine Volkswirtschaft mit der höchsten Staatsverschuldung (steige von USD 22 Billionen in Richtung USD 30 Billionen), dem größten Leistungsbilanzdefizit (rund USD 400 Mrd.) und der höchsten Auslandsverschuldung (netto ca. USD 10 Billionen) in der Welt könne ökonomisch kaum "vorbildlich" sein. Der USD-Wechselkurs könnte sich nach Überwindung der gegenwärtigen Konsolidierungsphase weiter in Richtung 1,30 pro EUR bewegen. Mit hoher Volatilität müsse gerechnet werden. Wegen der inversen Korrelation zwischen Gold und USD wirke sich die Abwertung in einem steigenden Goldpreis aus. (09.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beim G-20-Treffen in Japan konzentrierten sich die Finanzmärkte insbesondere auf die bilatera-len Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Erwartungen der Börsen seien auf eine Beilegung des Konfliktes gerichtet, der nicht nur das Wachstum in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt belaste, sondern die ganze Weltwirtschaft. Beide hätten sich in Osaka auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen geeinigt. Der Handelskrieg mit gegenseitigen Sanktionen, Strafzöllen und Drohungen dauere schon ein ganzes Jahr.Hintergrund seien immer noch die hohen Überschüsse, die China in den USA erziele und die wesentliche Ursache für das hohe Defizit der US-Außenhandelsbilanz seien. Der Fehlbetrag der USA belaufe sich auf monatlich rund USD 50 Mrd. und erhöhe damit laufend die amerikanische Verschuldung gegenüber dem Ausland. Im Monat Mai sei das Defizit auf USD 55,5 Mrd. nach USD 51,2 Mrd. im April angestiegen. Der Anstieg der Schulden schlage sich in der Investmentposition der USA nieder. Die amerikanische Regierung sei inzwischen mit netto rund USD 10 Billionen (1 Billion = 10 12) verschuldet. Um diesen Betrag würden die amerikanischen Schulden die US Forderungen gegenüber dem Ausland übersteigen. Der Schuldendienst hierfür (Soll-Zinsen + Tilgungen) sei aus amerikanischer Sicht eine unhaltbare Wachstumsbremse.