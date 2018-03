Sowohl Konsumenten als auch Investoren seien in Hochstimmung. Doch die Expansion stoße an ihre Grenzen. Sowohl hinsichtlich der Kapazitätsauslastung als auch bei den verfügbaren Arbeitskräften mache sich die Knappheit bemerkbar. So dürfte die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2018 unter die 4%-Marke sinken, die Lohnsteigerungen hätten im Jahresdurchschnitt 2017 schätzungsweise im zweistelligen Bereich gelegen. Diese Tendenzen würden auch zu höheren Inflationsraten beitragen, wenngleich die Hauptursachen hier in höheren Nahrungsmittel- und Rohölpreisen zu suchen seien. Das Inflationsziel von 3% (mit einem Toleranzband von einem Prozentpunkt nach oben und unten) werde voraussichtlich 2018 erreicht werden. Aktuell lasse die Ungarische Zentralbank aber noch keine Anzeichen erkennen, dass sie wie im Nachbarland Tschechien an eine Änderung der lockeren Geldpolitik denke.



Insgesamt sei 2017 mithilfe des starken Wirtschaftswachstums, aber auch aufgrund von Einmaleffekten ein Budgetdefizit von gut 2% des BIP erreicht worden. Mit dem Fokus auf die Parlamentswahlen am 8. April setze die Regierung ihre expansive Fiskalpolitik fort. Das Budgetdefizit dürfte sich 2018 leicht auf 2,7% ausdehnen. Die Entlastung der Arbeitgeber durch niedrigere Sozialabgaben möge verständlich sein. Dass das derzeitige dynamische Wirtschaftswachstum nicht genutzt worden sei, um die Verschuldung von noch immer gut 70% des BIP deutlicher zu senken, könne als Versäumnis gesehen werden.



Im Fokus der EU sei Ungarn allerdings nicht wegen seiner Haushaltszahlen. Seit der Beendigung des langjährigen Defizitverfahrens Mitte 2013 sei das Land bemüht, hier den Vorgaben der EU-Verträge zu entsprechen. Ministerpräsident Orban präsentiere sich innenpolitisch als EU-Kritiker und gehe etwa beim Thema Flüchtlinge dezidiert in Opposition zum EU-Kurs. Er dürfte jedoch bei aller demonstrativen Eigenständigkeit die Attraktivität des Standorts und die anlaufenden Verhandlungen für den neuen MFR der EU im Blick behalten.







Ungarn lebt derzeit im konjunkturellen Schlaraffenland: Nach bereits erfreulichen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts in den Vorjahren hat sich die Dynamik nochmals beschleunigt, sodass 2017 insgesamt ein Plus von 4,0% erreicht wurde, so die Analysten der Helaba.Dies liege markant über dem EU-Durchschnitt von 2,5%. Einen Beitrag dazu hätten nahezu alle Komponenten geleistet, insbesondere der private Verbrauch. Aber auch die Investitionen - private sowie öffentliche - hätten spürbar zugelegt, denn mittlerweile hätten Investitionsprojekte im Rahmen des aktuellen Mehrjährigen Finanzrahmens der EU (MFR für die Jahre 2014 bis 2020) Fahrt aufgenommen. Die großen Wirtschaftstrends dürften 2018 erhalten bleiben - beim Konsum, bei den Investitionen, aber auch im Außenhandel. Dort profitiere Ungarn von der guten Konjunktur der Handelspartner. Aufgrund der starken Inlandsnachfrage dürfte der Außenhandel jedoch keinen nennenswerten Beitrag zum Wachstum leisten. In Anbetracht der höheren Basis, auf der das Wachstum 2018 aufbaue, und des bereits weit fortgeschrittenen Konjunkturzyklus sei für dieses Jahr mit einem etwas schwächeren Wachstum von 3,5% zu rechnen.