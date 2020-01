Die Regierungspartei Fidesz habe bei den Lokalwahlen im Herbst 2019 schwach abgeschnitten, vor allem in großen Städten. U.a. in Budapest habe der Oppositionskandidat die Bürgermeisterwahl gewonnen. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Opposition vielerorts mit gemeinsamen Kandidaten aufgetreten sei - etwas, was ihnen bei den Parlamentswahlen bisher nicht gelungen sei. Die Fidesz-Niederlage berge das Risiko, dass der Kurs auf die Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit verschärft werde, um so eine Niederlage bei den Parlamentswahlen in 2022 zu verhindern. Damit würde Ungarn die EU weiter brüskieren und Sanktionen riskieren.



Perspektiven: Ungarns Wirtschaftswachstum dürfte sich ab 2020 wieder Richtung Potenzialrate abschwächen. In dem neuen Zuteilungszyklus der EU-Fonds ab 2021 würden Ungarn wegen der wahrscheinlichen Verkleinerung des EU-Haushaltes aufgrund von Brexit deutlich weniger Mittel zur Verfügung stehen, was mittelfristig die Investitionstätigkeit negativ beeinflussen dürfte. Die zunehmende Konfrontation mit der EU aufgrund der Verletzung der Grundrechte könnte Ungarns Verhandlungsspielräume in Bezug auf die Strukturmittel noch weiter einschränken.



Länderrisiko: Ungarns Rating liege bei den großen Ratingagenturen im unteren Investment-Grade-Bereich. Unter der Orban-Führung sei es in den vergangenen Jahren mit teils unorthodoxen Maßnahmen gelungen, das Budget- und Leistungsbilanzdefizit in den Griff zu bekommen. Die deutliche Verringerung der Zwillingsdefizite senke die Anfälligkeit Ungarns für Finanzmarktschocks, auch wenn der Boom der letzten Jahre neue Ungleichgewichte, wie eine Überhitzung am Häusermarkt oder leichte Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits, mit sich bringe. Die Regierung habe den Anteil der Fremdwährungsverschuldung sowohl im Staats- als auch im Privatsektor reduziert und bemühe sich um den Ausbau der lokalen Finanzierungsmöglichkeit für Staat und Unternehmen. Die Niveaus der Staats- und Gesamtauslandsverschuldung sowie der öffentlichen Verschuldung würden allerdings hoch bleiben und neben den institutionellen Bedingungen der "illiberalen Demokratie" Orbans eine Hürde für weitere Ratingverbesserungen darstellen. Die EU habe aufgrund der Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit ein Verfahren nach Artikel 7 eingeleitet, insbesondere die Unabhängigkeit der Justiz, die Meinungsfreiheit und die akademische Freiheit stünden dabei derzeit im Mittelpunkt. Wegen fehlender Einstimmigkeit in der EU dürften aus dem Artikel-Sieben-Verfahren allerdings keine ernsten Sanktionen folgen. (Emerging Markets Trends vom 14.01.2020) (15.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Die Konjunktur in Ungarn erlebte auch in 2019 einen Boom und dürfte trotz der Wachstumsdelle in Euroland mit 4,4% im zweiten Jahr in Folge deutlich überdurchschnittlich gewachsen sein, so die Analysten der DekaBank.Die z.T. durch die EU-Strukturfonds finanzierten Investitionen sowie fiskalische und geldpolitische Impulse hätten zum starken Wachstum maßgeblich beigetragen. Ab 2020 dürfte sich das Wachstum wieder in Richtung 3% abschwächen. Zum einen lasse sich das Investitionshoch nach Erwartung der Analysten der DekaBank nicht wiederholen, zum anderen würden von der leichten fiskalischen Konsolidierung negative Impulse ausgehen. Die Geldpolitik setze bereits heute unkonventionelle Lockerungsmaßnahmen ein (FX Swaps, Liquiditätshöhe werde regelmäßig angepasst und betrage derzeit 300 bis 500 Mrd. Forint) und der Spielraum für weitere Lockerung sei durch die Inflationsdynamik und die Schwäche des Forints eingeschränkt. Die Inflationsrate sei im Dezember auf 4,0% yoy angestiegen und dürfte auch in der ersten Jahreshälfte 2020 nur knapp im Zentralbank-Zielbereich von 2 bis 4% liegen. Die Analysten der DekaBank würden 2020 eine Fortsetzung der ultra-lockeren Geldpolitik erwarten, der Umfang der FX Swaps könnte bei übermäßigem Druck auf den Forint allerdings etwas reduziert werden.