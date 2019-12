Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am Montag lautete das Fazit diverser globaler Markit-Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe: unentschieden zwischen Konjunkturoptimisten und Pessimisten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Zwar hätten die Werte für die Eurozone, Deutschland, Frankreich und USA jeweils die Erwartungen übertroffen und höher als im Vormonat gelegen, doch hätten sie - bis auf Frankreich - alle auf eine weiter sinkende Industrieproduktion hingedeutet. In China habe zwar der entsprechende HSBC-Einkaufsmanagerindex überzeugt, allerdings sei die positive Stimmung durch einen mit nur 48,1 Punkten deutlich unter den Erwartungen liegenden ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA getrübt worden. Im Zuge dessen seien die europäischen Aktienmärkte deutlich ins Minus gefallen. Die wahrscheinliche Verschiebung des Handelsdeals zwischen China und den USA auf das kommende Jahr habe diesen noch ausgebaut. Die erhoffte konjunkturelle Bodenbildung bleibe also noch unsicher.



Weiteren Aufschluss dazu würden im Laufe der Woche die Auftragseingänge in der Industrie, das Wachstum der Industrieproduktion für Oktober in Deutschland sowie die Oktober-Auftragseingänge und der Arbeitsmarktbericht in den USA geben. Angesichts der weiterhin bestehenden Quasi-Vollbeschäftigung und vor dem Hintergrund des anstehenden Weihnachtsgeschäfts dürfte der Konsum die Dynamik der US-Volkswirtschaft allerdings weiter hoch halten. (03.12.2019/ac/a/m)



