Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (03.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Under Armour-Aktie sei in Deutschland sehr beliebt. Das Unternehmen habe gut abgeschnitten. Es sei in den vergangenen drei Monaten ordentlich gewachsen. Man habe 1,35 Mrd. USD Umsatz gemacht, was einem Plus von 90% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Erwartet worden seien 1,2 Mrd. USD. Der Aktienprofi finde es interessant, dass der E-Commerce weiterhin stark wachse. Vor diesem Hintergrund geht die Under Armour-Aktie völlig zurecht nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Under Armour-Aktie:18,92 EUR +5,99% (03.08.2021, 17:16)